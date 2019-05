Se billederne: Legoland klar med ny og anderledes forlystelse

I år bydes gæster i Legoland for første gang velkommen til et riddershow, 'Battle og The Brick'. Her kæmper modige riddere på hestryg mod hinanden.

'Lad trompeterne gjalde over sø og land'. Kongen har sendt bud efter rigets mægtigste riddere til et hæsblæsende slag om et trofæ - et lego-trofæ.

Legoland byder fra denne weekend på et helt nyt riddershow ’Battle of The Brick’ i en ny specialbygget arena.

Showet havde premiere denne weekend, hvor gæster kan se riddershow med lansekamp på hesteryg, sværdfægtning, akrobatik og stunts.

- Det er en rigtig familieaktivitet med ridderstemning, når ægte heste i lansekamp og en dyst mellem rødt og hvidt hold fylder arenaen, så gæsterne kan godt finde deres bedste hepperåb frem, siger eventchef Pernille Steffensen.

Publikum er en del af riddershowet "The Battle of the Brick". Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD

Gæster en del af showet

Gæsterne oplever showet stående fra trætribuner på hver side af ridderarenaen, og de bliver en aktiv vigtig del af dysten i arenaen. Enkelte tilskuere får endda en endnu større rolle, da ridderne til hvert show får brug for hjælp fra en familie, der skal indtage kongelogen og hjælpe med at holde styr på pointene i dysten.

- For at oplevelsen har en ægte ridderstemning, bliver gæsterne også en del af showet. Fra hver side af arenaen får deres holds riddere nemlig brug for al den opbakning de kan få i form af klapsalver og jubelråb. Og vi kan godt sige, at Battle of the Brick er slaget, hvor ingen ved, hvordan det ender, siger Pernille Steffensen.