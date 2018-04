Legoland og Walesa begejstrede Uffe Ellemann-Jensen

Det var et bredt smil på læberne af Uffe Ellemann-Jensen lørdag. Det skyldtes både mødet med Lech Walesa men også besøget i Legoland.

Lørdag startede Lech Walesa sit besøg i Danmark. Den tidligere polske præsident og vinder af Nobels Fredspris landede i Billund Lufthavn, hvor han blandt andet blev modtaget af Uffe Ellemann-Jensen.

De to mødte hinanden for første gang, Uffe Ellemann-Jensen var udenrigsminister i Danmark.

- Jeg har mødt ham adskillelige gange siden da. Desværre taler vi ikke samme sprog, så vi har ikke lært hinanden så godt at kende, som jeg gerne ville, siger Uffe Ellemann-Jensen til TV SYD.

Efter et pressemøde gik turen til Legoland, der har lavet en figur af netop Lech Walesa, det kan du se her.

- Det er en stor dag for Legoland at modtage ham. Og så hoppede jeg med, fordi det er så mange år siden, jeg har været i Legoland sidst, og det er også en oplevelse, for jeg må blankt indrømme, at jeg er en af dem, der aldrig er vokset fra at lege med lego, siger en smilende Uffe Ellemann-Jensen.

Hvis du ikke er helt skarp på, hvem Lech Walesa er, så giver Uffe Elleman-Jensen en kort forklaring i denne video:

