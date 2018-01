Legoland på jagt: Er du vores næste hofnar?

For 12. år i træk inviterede Legoland til jobdage. Fortlystelsesparken er på jagt efter 500 børneglade sæsonmedarbejdere.

Når Legoland slår dørene op til en ny sæson, har de brug for 500 nye medarbejdere til at servicere parkens gæster. Derfor var der i dag jobdag på Hotel Legoland, hvor alle interesserede kunne høre mere om jobbet som for eksempel hofnar, p-vagt eller billetkontrollør.

Læs også Mangler du et sommerferiejob, så er der 500 nye job i Legoland

- Jeg kender nogle, der arbejder her, og da jeg som lille var i Legoland, var det et fedt sted at komme. Efter jobmessen i dag kan jeg også mærke, at det er nogle søde mennesker, der arbejder her ude, siger Rasmus Mejer Nielsen, der var en af dem, der lørdag kiggede forbi jobdagen.

Ansatte kommer langvejs fra

De interesserede kunne til jobdagen møde ledere fra forskellige afdelinger og få en snak med erfarne sæsonansatte. Caroline Hahn er en af dem, der fortalte om jobbet i Legoland til jobmessen.

Hun arbejder som hofnar i Legoland, og det er et job, hun i den grad kan anbefale. Hun har nemlig valgt at arbejde i Billund, selvom hun bor i Odense.

- Det er en lang køretur, men det er det hele værd. Man kommer hen til et sted, hvor det er rigtig meget energi og gode kollegaer. Man kan få lov til at give rigtig gode oplevelser hver dag, så for mig er det det fedeste job, siger Caroline Hahn til TV SYD.

Børnene er vores vigtigste gæster

Ingen bliver ansat til jobdagene, men kommende ansøgere har mulighed for at give et godt førstehåndsintryk. Det er vigtigt for Legoland at finde de helt rigtige børneglade medarbejdere.

- En stor del af oplevelsen ved at komme i Legoland er, hvordan vores medarbejdere interagere sammen med børn. Det er helt afgørende for os, at medarbejderne påtager sig ansvaret for at give børnene en rigtig god oplevelse, for børnene er vores vigtigste gæster, siger Christian Woller, der er direktør i Legoland, til TV SYD.