Leif fik en knap i knæet og arbejdede straks videre

Overlæge fra Sønderborg var først med revolutionerende knæoperation i Danmark og forsvarer nu ph.d. i en alder af 68 år.

Da maskinfører Leif Heinsvig for 11 år siden bøvlede med et slidt knæ, tydede ikke meget på, at han her i en alder af 68 år stadig ville være på arbejdsmarkedet.

Det havde ikke været prøvet i Danmark, så han kunne være den første mulighed, hvis han turde. Jens Ole Laursen, overlæge, Sygehus Sønderjylland

Men takket være overlæge Jens Ole Laursen, Sygehus Sønderjylland, og hans forskning og operation sidder Lejf Heinsvig stadig bag styrepinden i sin gravemaskine.

I 2007 var han ved at lukke sit firma på grund af dårligt knæ. Men på baggrund af operationen kunne han fortsætte med at arbejde frem til pensionsalderen med et relativt lille indgreb.

- Dengang jeg døjede med mit knæ, var jeg aktiv folkedanser, men det kneb lidt med at lave alle de hopsatrin. Så kom jeg ned til undersøgelse, og i stedet for et helt nyt knæ, fik jeg så den der knap i, fortæller Leif Heinsvig, der bor i Gånsager ved Skærbæk.

Før operationen have han stærke smerter i venstre knæ, og i nogle tilfælde svigtede benet fuldstændigt, så han nemt snublede og faldt.

En undersøgelse i Sønderborg viste, at der skulle ske noget. Overlæge Jens Ole Laursen foreslog en knap i lårbensknoglen.

- Det sagde jeg ja til, for jeg følte mig usikker på benene, og det var ikke sjovt at gå med smerterne, siger Leif Heinsvig, der sidenhen har fået skiftet hele knæet ud for halvandet år siden.

Knæ-operationen med “knap” I stedet for at give patienter med stærke invaliderende smerter i knæet et helt nyt kunstigt knæ, begyndte overlæge Jens Ole Laursen i marts 2007 at operere patienter med en såkaldt hemicap/unicap, der er en lille knap/skrue, som lægen kan bore ind i knæet, hvor brusken er skadet.

Det er en stor fordel for patienten, da det er en meget mindre operation, og vedkommende vil være mobil igen i løbet af et par uger.

Ved en hel knæoperation kræver det meget længere helingstid, og der er også mere, der kan gå galt for patienten. Se mere

153 operationer beskrevet i ph.d.

Leif Heinsvig er det levende bevis på, at et lille indgreb kan blive til noget stort, når det samles i en ph.d. 11 år senere.

Det er ganske usædvanligt, at en læge, der er så tæt på pensionsalderen, skriver en ph.d. Oftest er det yngre ambitiøse læger, der gør det. Men i dette tilfælde gav det mening, at Jens Ole Laursen skulle forholde sig forskningsmæssigt til den revolutionerende operation, som han udførte for første gang på Lejf Heinsvig og sidenhen på mange andre med sammenlignelige knæproblemer.

Hvad er en ph.d? Ph.d. er en akademisk grad, der i Danmark tildeles efter en akademisk postgraduat forskeruddannelse og et vellykket forsvar af en ph.d.-afhandling.

I Danmark er ph.d. ikke en forkortelse for en akademisk grad med et specifikt navn, det ér navnet på graden: ph.d.-graden. Udtrykket ph.d. læner sig op ad Ph.D., der i engelsksprogede lande er en forkortelse for Doctor of Philosophy.

Det almindelige ph.d.-forløb inkluderer en treårig forskeruddannelse, der følger efter kandidatuddannelsen. (Kilde: Wikipedia)

I Leif Heinsvigs tilfælde ville man tidligere give ham noget smertestillende medicin og et træningsprogram.

- Det havde man prøvet i hans tilfælde. Han syntes, han havde udtømt sine muligheder. Og jeg syntes ikke, det knæ var til at sætte et fuldt knæ i, hvor man fjernede det hele, forklarer Jens Ole Laursen, der under en tur til USA havde overværet en knæoperation efter den nye metode.

- Det havde ikke været prøvet i Danmark, så han kunne være den første mulighed, hvis han turde, fortæller Jens Ole Laursen, der kan huske, at Leif Heinsvig kom til kontrol fire uger efter operationen i god form.

- Han havde været ude at vandre med sin familie i Østrig og ville tilbage til arbejdet, fortæller Jens Ole Laursen, der i sin ph.d. gør status over mange af sine knæ-opererede patienter.

Overlægen i ortopædkirurgi ved Sygehus Sønderjylland har udført i alt 153 knap-knæoperationer i Sønderborg og er den kirurg i Danmark, som har lavet flest af dem. Mandag forsvarede han sin ph.d. i Aabenraa.

Brug for det grå guld

Mange flere patienter kunne også få denne type operation tidligere i deres liv, så de slap for at skulle have et helt nyt knæ i en sen alder. På den måde har Jens Ole Laursen været med til at sikre, at mange mennesker kunne forblive længere på arbejdsmarkedet. Såvel overlæger som masikinførere.

- Jeg troede egentlig, at Jens Ole var stoppet som læge. Men han har det jo ligesom mig; det grå guld kan de jo ikke undvære, siger Leif Heinsvig, inden han hopper op i gravemaskinen igen.