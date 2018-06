Let foden fra speederen: Flere tusinde på vejene til cykelløb

Der er grund til at være ekstra opmærksom, hvis man er bilist på vejene omkring Hærvejen i dag. Små 3.000 cyklister kører cykelløb op gennem Jylland.

Sæsonen for landevejsløb fortsætter, og i dag skydes ét af sæsonens helt store motionscykelløb i gang. Det er DGI Hærvejsløbet, der sender næsten 3.000 motionscykelryttere på vejene.

I alt deltager 5.300 cykel-motionister i årets Hærvejsløb – en stor del af dem er mountainbikere, som kun på korte strækninger kommer ud på landevejene. Se ruten her.

7-9-13 vi har aldrig haft et uheld, hvor der har været biler involveret, og det håber vi fortsætter. Magnus Korsgaard Nielsen, løbsleder, Hærvejsløbet.

Men med op mod 3.000 ryttere på en ikke-afspærret rute på landevejene er der dog grund til stor forsigtighed, hvis man er bilist på ruten, som følger Hærvejen over den jyske højderyg, og ender i Viborg.

Ruten går fra Flensborg til Viborg med fem forskellige startsteder. Foto: DGI Hærvejsløbet

Allerede klokken 7.00 blev de første cyklister sendt afsted nordpå fra Flensborg, som er ét af i alt fem startsteder på ruten. Cirka 700 cyklister tager den længste rute på 275 km.

I skyggen af alvorlige uheld

Tidligere på året er der sket alvorlige ulykker under motionsløb på landevejene i Syd- og Sønderjylland. I maj døde en cykelrytter fra Horsens efter et styrt under cykelløbet ”Danmarks Højeste Motionsløb” Kristi Himmelfartsdag, og i forbindelse med Grejsdalsløbet kom to cykelryttere alvorligt til skade – den ene efter at være kørt ind i en modkørende bilist.

- Vi gør alt for at forhindre, at lignende ulykker sker på vores rute, og 7-9-13 vi har aldrig haft et uheld, hvor der har været biler involveret, og det håber vi fortsætter, siger løbsleder Magnus Korsgaard Nielsen til TV SYD.

Ifølge Magnus Korsgaard Nielsen er det ikke sandsynligt, at man vil møde cyklister, der kører uforsigtigt for at vinde løbet:

Når rytterne har så stærk modvind, er der tendens til, at de vil køre i store grupper, så de kan give hinanden læ for vinden. Der er derfor risiko for at møde ret store grupper af cyklister på ruten. Magnus Korsgaard Nielsen, løbsleder, Hærvejsløbet

- Det her er et motionsløb i ordets egentlige forstand, og vi gør meget ud af at gøre det til en social begivenhed, hvor man kører sammen frem for mod hinanden siger han til TV SYD.

Strid modvind en udfordring

Løbsleder Magnus Korsgaard Nielsen opfordrer bilister på ruten til at være ekstra opmærksomme på grund af den stærke nordenvind, der i dag blæser ned over landet.

- Når rytterne har så stærk modvind, er der tendens til, at de vil køre i store grupper, så de kan give hinanden læ for vinden. Der er derfor risiko for at møde ret store grupper af cyklister på ruten. Vi håber, at bilisterne vil tage hensyn til det, hvis de kører på ruten, så der ikke sker uheld, siger Magnus Korsgaard Nielsen.

Rytterne er at træffe på vejene hele dagen. Først omkring klokken 22.30 forventes de sidste cyklister at køre i mål i Viborg, hvor løbet slutter.

