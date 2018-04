Lettet tillidsrepræsentant: Aftale giver eleverne tryghed

Lørdag aften kom der en overenskomstaftale på plads for statens ansatte. Dermed ser det ud til, at gymnasieelevernes eksaminer ikke bliver udskudt.

Hvad sker der, hvis vi ikke kommer til eksamen? Det er et af de mange spørgsmål, gymnasielærerne på Rødkilde Gymnasium er blevet mødt med fra eleverne det sidste stykke tid. Men nu slipper de formentlig for at finde svaret på det spørgsmål. Lørdag aften kom der nemlig en aftale på plads for statens ansatte.

- Jeg er utrolig lettet over, at der er kommet en enighed, og at man har fundet hinanden. Det giver eleverne tryghed, og det giver også lærerne tryghed, siger Rasmus Vestergaard Lysemose, der er tillidsrepræsentant på Rødkilde Gymnasium, til TV SYD.

- Der har været meget usikkerhed

Rødkilde Gymnasium var et af de gymnasier, der var udpeget til at strejke, hvis der ikke blev indgået en overenskomstaftale på statens område. Derfor har gætterier og usikkerhed fyldt gangene på Rødkilde Gymnasium de sidste mange uger.

- Der har været utrolig meget usikkerhed på, om det gik den ene eller den anden vej, så der har virkelig været mange gætterier. Vi er alle sammen meget lettede over, at det nu er overstået, og at eleverne kan få deres eksamen, siger Rasmus Vestergaard Lysemose.

Tillidsrepræsentant regner med et ja

Det er stadig ikke helt sikkert, at eleverne kan gå til eksamen de næste par måneder. Lærerne skal stemme ja til aftalen, før konflikten er helt afblæst.

Rasmus Vestergaard Lysemose satser dog på, at aftalen bliver stemt igennem, og at de kan ånde lettet op.

- Jeg regner helt klart med, at medlemmerne stemmer ja til aftalen. Der er selvfølgelig et usikkerhedsmoment der, men jeg tror da i hvert fald, at vi på gymnasieskoleområdet vil stemme ja. Det vil i hvert fald være min umiddelbare anbefaling til medlemmerne.