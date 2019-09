Grindsted: Leverer landets næstbilligste varme

3.500 forbrugere i Grindsted kan glæde sig over meget billig fjernvarme. Faktisk er der kun et varmeværk i landet, der er billigere.

7.400 kroner om året til varme for et parcelhus på 130 kvadratmeter - det er hvad, borgerne i Grindsted kan nøjes med at betale.

Det er landets næstbilligste varme - kun Videbæk Varme kan prale af en lavere pris.

Hemmeligheden bag den lave pris i Grindsted er ifølge direktør René Heiselberg Gier, at varmeforsyningen i Grindsted er meget fleksibel og hurtigt kan indrette sig efter priserne på de forskellige energiformer.

Både el, gas og flis

Forsyningen opererer nemlig med varmeproduktion både på el (elpatron), overskudsvarme, gas og biobrændsel.

- Når elprisen er lav eller gratis, sætter vi elpatronen i gang og varmer vandet i vores akkumuleringstank op - når flispriserne er i bund, så fyrer vi med flis - og når gasprisen er lav, så laver vi strøm og varme på gas, fortæller direktøren.

Overskudsvarme fra nabo

Samtidig har varmeværket en rigtig god nabo, nemlig Dupont (det tidligere Grundstedværk), og herfra henter forsyningen overskudsvarme. Og også den del af varmeproduktionen kan der skrues op og ned for efter behov.

I dag leverer Grindsted ikke kun billig varme ud til kunderne, men også grøn energi. Sidste år nåede andelen op på 75 procent, og målet er at nå op på 100 procent i løbet af få år.

Lige nu er selskabet ved at installere en stor varmepumpe, som skal bidrage til udviklingen den grønne retning.