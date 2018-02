Lidl tilbagekalder moussaka med en udenlansk varedeklaration, der ikke angiver allergener.

Er du allergisk over for sojaolie, mælk, hvede, æg eller nødder, og har du lige købt en moussaka i Lidl?

Så bør du aflevere den tilbage eller kassere den. Butikken tilbagekalder i dag deres 380 grams moussaka, der er produceret af Amvrosia.

Produktet har en udenlandsk varedeklaration, der ikke tydeligt angiver, at moussaken indeholder sojaolie, mælk, hvede, æg og nødder. En person med allergi over for de madvarer kan opleve en allergisk reaktion.

For personer, der ikke er allergisk over for disse madvarer, er der ingen sundhedsmæssig risiko ved indtagelse af produktet.