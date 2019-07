Lidt royal har man da lov at være

Siden 1936 er medlemmer af kongehuset blevet klippet i en bestemt frisørsalon i Gråsten, og sådan er det stadig.

Da Karina Hansen overtog Husets Frisør i Gråsten for 5 år siden fulgte meget andet med huset. Kongehuset for eksempel. Frisørsalonen er indrettet med en afdeling for os almindelige dødelige, og så en hvor dronninger, prinsesser og prinser kan få ordnet håret i fred og ro.

- Vores kunder beder tit om lov til lige at kigge ind i de royale gemakker, fortæller Karina Hansen til TV SYD.

Der er endda endnu en salon med elguitarer og popplakater. Det er slyngelstuen, hvor prinser i tidens løb er blevet klippet.

Karina har endnu ikke prøvet at klippe medlemmer af kongehuset. Det står en af hendes ansatte for, som hun har gjort det i 22 år.

- Men jeg håber da, at jeg får lov til at prøve engang, fortæller Karina.

De kongelige begyndte at komme i Husets Frisør i 1936, hvor det var en fru Ludvigsen, der stod for coiffuren.

- Vi havde en ældre dame, der kom for at få ordnet håret. Bagefter tog hun en krone frem, som hun havde købt i Fætter BR og sagde: Lidt kongelig har man da lov at være.

