Politi bekræfter: Lig fundet i bil i havnen

Det er den drabssigtede Bent Ovesens bil, der fredag blev hevet op af havnen i Kolding. Der er fundet et lig i bilen.

Poltiet bekræfter over for TV SYD, at bilen, der torsdag blev fundet i Kolding Lystbådehavn, tilhører den drabssigtede Bent Ovesen, og at der er fundet et lig i bilen.

- Vi har fundet et lig i bilen. Vi håber, at vi ved videre undersøgelser kan få lukket den her sag, siger vicepolitiinspektør Frede Nissen fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Frede Nissen oplyser, at der vil gå nogle dage, før undersøgelserne er gennemført.

Fredag formiddag blev bilen bjærget i land ved Kolding Lystbådehavn.

TV SYDs reporter på havnen fortæller, at den bjærgede bil bærer præg af lang tids ophold i vandet. Politiet har pakket bilen ind i pressenning og vil nu transportere den væk til nærmere undersøgelser.

Bent Ovesen har været efterlyst i lidt mere end et år for drabet på sin hustru. Han blev fængslet in absentia og efterlyst gennem Europol. Politiet ledte efter Bent Ovesen og hans gråbrune bil af mærket Ford Mondeo i og omkring Lillebælt efter hans forsvinden sidste år.