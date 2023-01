Nye kræfter skal styrke pigefodbolden

Holder på talenterne

Det nye hold skal sørge for, at klubbens talenter ikke flytter fra byen, men i stedet bliver og udvikler sig. Det ville have haft stor betydning for Anna Borgdorf, der måtte pendle til og fra Kolding, hvor hun spillede på et højere niveau.

- Det betyder meget især for det sociale, når ens venner render rundt på banen her og tager på ture sammen, så det er klart, at man mister noget, siger hun.