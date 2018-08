Lille Adrian venter på en ny nyre

Adrians mor har kæmpet for at få borgerforslag om automatisk organdonation i Folketinget.

Den to år gamle Adrian venter på en nyre. Det har han gjort i tre måneder, og der kan let gå tre måneder mere.

Men hans mor, Rikke Søndergaard Kristensen fra Esbjerg, kæmper for få indført automatisk organdonation i Danmark. Et borgerforslag har fået over 50.000 underskrifter, så det skal behandles i Folketinget i løbet af efteråret.

- En ny nyre vil rense Adrians blod, så han får alle affaldsstofferne ud, og han slipper for kvalme. Med en ny nyre får han mere energi og lyst til at spise, så han kan vokse og blive lige så stor som andre børn på hans alder. Og han vil kunne de ting, de andre børn kan, siger Rikke Søndergaard Kristensen.

På gaden med foldere

Hun og andre ildsjæle har været på gaden for at samle underskrifter for borgerforslaget. Hvis det bliver vedtaget, kommer man automatisk på listen over organdonorer, når man fylder 18 år. Med mindre man vælger det fra.

Det vil gøre det lettere for de danskere, som står tilbage, når deres barn eller mor går bort. Så skal de ikke til at tage en svær beslutning. Rikke Søndergaard Kristensen, mor til nyresyg dreng.

- Vi håber meget, det bliver vedtaget. Det vil også gøre det lettere for de danskere, som står tilbage, når deres barn eller mor går bort. Så skal de ikke til at tage en svær beslutning om, hvorvidt organerne skal doneres eller ej, siger Rikke Søndergaard Kristensen.

Kampagner er ikke nok

Der er masser af kampagner for at få folk til at donere organer. Men Rikke Søndergaard tror, at borgerforslag er en bedre metode.

Hun hæfter sig ved en meningsmåling, der viser, at 90 procent af danskerne går ind for organdonation. Men kun 22 procent af danskerne over 18 år har registret deres stillingtagen i det nationale donorregister.

Mange danskere vil gerne sige ja til donation, men får det ikke lige gjort. Rikke Søndergaard Kristensen, mor til nyresyg dreng.

- Mange danskere vil gerne sige ja til donation, men får det ikke lige gjort. Men borgerforslaget tvinger Folketinget til at overveje vores forslag. Og selv, hvis det bliver nedstemt, har vi fået skabt noget debat, siger Rikke Søndergaard Kristensen.