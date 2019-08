Lille by er træt af fartbøller

Gennem de sidste 17 år har Mølby ved Sommersted været plaget af hurtigkørende biler gennem byzonen, men nu har byens borgere fået nok.

Bilerne suser forbi med 110 km/t. En dagplejemor lukker sin ekstra havelåge, så børnene ikke kommer ud til vejen. Fartmåleren blinker. På Tovskovsvej i Mølby er den tilladte hastighed nemlig kun 50 km/t.

Gennem mere end et årti har borgerne i Mølby ved Sommersted måttet leve med hurtigkørende biler gennem byen. Problemet opstod, da kommunen i 2002 fjernede de bump, der skulle sikre en sænket fart i området.

”Man føler sig utryg”

En af dem, der oplever suset fra bilerne, er Bente Aagaard. Hun bor lige ud til den hastighedsplagede byvej Tovskovvej, og som dagplejer har hun har lært at tage sine forholdsregler.

- Det er sådan noget med ekstra låger, så man er helt sikker på, at børnene ikke kommer ud til vejen. Det er jo med virkelig at passe på her, for der er simpelthen fart på, siger hun.

- Man tænker jo over, hvornår noget kan gå galt herude, fordi de kører så hurtigt, som de gør. Bente Aagaard, dagplejer, Mølby

Fra begyndelsen af 2018 og til nu har politiet udskrevet 818 ATK-fartbøder og 256 har fået klip i kørekortet.

Har fået nok

Borgerne i Mølby har fået nok. Derfor har næsten halvdelen af de knap 250 indbyggere i byen skrevet under på en protest om forbedringer af de trafikale problemer i området. Protesten er formuleret af Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn, og er blevet sendt til Haderslev Kommune i håb om at sætte gang i en række initiativer, der skal bringe farten ned.

Formand for Landsbyforeningen Peter Horsbøl Møller oplever en stor utryghed blandt de øvrige borgere i kommunen.

- Det er jo ikke bare fordi, folk kører 60 km/t, der er jo folk, der kører 85 eller 110 km/t inde i en byzone, siger han.

Den hurtigste bil gennem Mølby er målt til en hastighed på omkring 120 km/t.