Lille ghetto-jobcenter kæmper mod ghettoliste

I en af Koldings to ghettoområder har de åbnet et lille jobcenter, der skal hjælpe områderne væk fra ghettolisten.

Ude fra ser det lille jobcenter i Skovparken ikke ud af meget. Det ligger kildet ind mellem to treetagers boligblokke, men indenfor finder man et fuldt fungerende jobcenter, hvor borgere kan tale med jobkonsulenter, printe deres C.V. og bladre stillingsopslag igennem.

Det kan være svært at spotte det lille jobcenter, mellem boligblokkene. Men det har en effekt. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Jobcenteret er det nyeste våben i Kolding Kommunes kamp mos arbejdsløshed i områderne Munkebo og Skovparken og åbnede for få uger siden.

Målet er at få arbejdsløsheden blandt beboerne i Skovparken under 40 procent. Lige nu ligger den på 41,5 procent. Ifølge jobcenteret er det omkring 25 borgere.

Lige nu ligger de to områder på landets ghetto-liste, og et af kriterierne for at komme af listen er at sænke arbejdsløsheden. Men det er ikke uden udfordringer, når 66 procent af beboerne er ikke-vestlige lande, siger jobrådgiver i Kolding Kommune Tina Hehnel Hansen.

Kolding har i øjeblikket to områder på ghetto-listen. Munkebo og Skovparken. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

- Det er sprogbarrierer, det er ingen arbejdsidentitet og man egentlig har det ganske glimrende på kontanthjælp, siger hun til TV SYD.

Derfor det er, ifølge Tina Hehnel Hansen, netop den nære indsats, der gør en forskel for beboerne.

- Vi er jo tættere og lettere tilgængelige for dem. Det er jo ikke så stort som det store jobcenter og vi møder borgerne på en anden måde. De kommer ind med deres børn. Vi kommer rigtig tæt på dem, siger hun.

En af dem, der trækker statistikken i den rigtige retning er Bülant Topal. Han kom til Danmark for 10 år siden og har i over et år haft et fast arbejde, for første gang siden han kom til landet. For ham har det givet ro i maven og et smil på læberne at komme i job.

Bülant Topal er en af de borgere, der trækker statistikken i den rigtige retning i Koldings to ghettoområder. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

- Før var jeg meget stresset. Nu tager jeg på arbejde klokken 7 og kommer hjem klokken 15. Nu er det intet problem, siger han til TV SYD.

Arbejdsrådgiver Tina Hehnel Hansen var med til at få Bülant Topal i arbejde. Hun kan også se en forskel, når hun møder Bülant Topal.

- Da han ikke havde arbejde, var der nogen, som spurgte hans børn - hvad laver din far?

Der kunne han godt se på dem, at de skammede sig over ham. I dag står de med et stort smil, og han kan se, at de er stole over ham, siger Tina Hehnel Hansen.