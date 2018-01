Lille by har storbyens ambitioner

I de kommende år bygges der for milliarder i Billund. Blandt andet er et nyt bamsekunstmuseum på vej.

Selv om Billund er en lille by med under 6500 indbyggere, så har byen ambitioner for milliarder.

Både kommunen og private investerer så massivt, som det ellers kun ses i metropoler. Lige nu er 15-20 nye private projekter til mere end en mia. kr. på vej. Blandt andet et nyt bamsemuseum, et nyt temahotel, en sandskulpturpark og et nyt multihus på 6500 kvm. til de rejsende i Billund Lufthavn.

Allerede nu tiltrækker de eksisterende attraktioner som bl.a. Legoland ca. to mio. turister til byen hvert år, og flere af de nye projekter forventes at appellere til endnu flere.

Også et ny privat-kommunalt boligprojekt med pleje-, eje- og lejeboliger i flere etager samlet omkring et nyt butikstorv er på vej i Billund.

Det er dejligt, at der igen er så stor interesse for et borgermøde i Billund, så vi kan give et godt billede af den fantastiske udvikling i disse år. Ib Kristensen, borgmester (V), Billund

Tirsdag aften har mere end 450 borgere tilmeldt sig et informationsmøde i Billund Idrætscenter om de mange nye projekter.

- Det er dejligt, at der igen er så stor interesse for et borgermøde i Billund, så vi kan give et godt billede af den fantastiske udvikling i Billund i disse år, siger borgmester Ib Kristensen (V).

Ud over de private så investerer Billund Kommune i 69 nye byggeprojekter til i alt 612 mio. kr. i løbet af de næste fire år. Det svarer til 23.119 kr. pr. indbygger. Dermed indtager Billund 2. pladsen på listen over kommuner i Danmark, der investerer mest pr. indbygger.