Lille Nuru er det helt store trækplaster i Givskud

Sidste uges vinterferie trak rekordmange besøgende til nogle af regionens største turistattraktioner.

Givskud ZOO, Koldinghus og Kongernes Jelling melder alle om rekordstort besøgstal i 2018-udgaven af vinterferien.

Alle tre steder er publikum strømmet til i et hidtil uset omfang. De tre, der alle figurerer på top-50 over mest besøgte turistattraktioner i Danmark, har aldrig haft en bedre vinterferie publikumsmæssigt.

Gorillaungen i Givskud, danefæ-udstillingen i Jelling og Haunted Castle i Kolding angives som hovedårsagerne til, at det er gået så godt.

Givskud ZOO lokkede med Nuru

Hos Givskud ZOO kan direktør Richard Østerballe takke de fem dyreunger hos henholdsvis gorillaen, næsehornet og løven for den bedst besøgte vinterferie i de seks år, haven har haft åbent i uge 7.

I løbet af ugen var jeg i Vejle og kunne ikke gå i fred inde i gågaden. Alle gav mig et klap på skulderen og sagde, at de skulle ud at se den lille ny gorillaunge. Richard Østerballe, direktør, Givskud ZOO

- Det kunne ikke blive bedre. De seneste par år har vi haft 6.500 besøgende i den uge, men i år har vi en pæn stigning til 8.500, fortæller direktøren til TV SYD.

De to store dage var onsdag og fredag med 2.500 besøgende pr. dag. Richard Østerballe er ikke tvivl om årsagen.

- Gorillaungen Nuru gjorde en forskel. I løbet af ugen var jeg i Vejle og kunne ikke gå i fred inde i gågaden. Alle gav mig et klap på skulderen og sagde, at de skulle ud at se den lille ny gorillaunge, fortæller han.

380.000 besøger årligt Givskud ZOO.

Kongernes Jelling slår rekord

- Vi har haft 7.600 gæster på første 19 dage af februar. Der mangler bare 400 for at stikke sidste års rekord på lige godt 8.000, og det skal vi nok nå, siger Hans Ole Matthiesen, overinspektør og daglig leder af Kongernes Jelling, til TV SYD.

Der er gratis entre i Kongernes Jelling, hvor der for tiden udstilles danefæ.

- Vinterferien og danefæudstillingen har rigtigt mange spurgt på. Onsdagen i vinterferien havde vi 1.000 gæster, og om lørdagen havde vi 947 gæster. Så mere end det dobbelte af en almindelig dag, hvor der typisk kommer 400 gæster, siger han.

225.000 gæster besøgte i 2017 Kongernes Jelling.

Koldinghus spøgte sig til succes

På Koldinghus spøgte det i vinterferien. Hanuted Castle skabte gys og uhygge blandt de besøgende, der måtte bevæge sig rundt mellem kæmpende og uhyggelige spøgelser, der fortalte sagn og historie fra slottes fortid.

I alt 3.500 betalende gæster kom alene til Haunted Castle, og dermed endte uge 7 med at blive den bedst besøgte vinterferie siden 2012.

- Vi havde 7.200 gæster inde på slottet, og det er en stigning på 50 pct. i forhold til sidste år, fortæller Bjarne Nissen, økonomi- og administrationschef hos Koldinghus til TV SYD.