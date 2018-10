Lille ø byder på aktiv efterårsferie

Endelave bød i sommer med stor succes øens turister på masser af aktiviteter og oplevelser. Det gentages nu i efterårsferien.

Crossfit – yoga – løbeture – golf – afspænding – vandreture – kamp-kaste-sport.

Endelave byder på et hav af aktiviteter i efterårsferieugen. Alt sammen gratis og med frivillige aktivitets-ledere.

Under navnet Aktiv Ø har der i sommer været skruet kraftigt op for aktivitetsniveauet på Endelave, hvor idrætsforeningen sammen med mange både erfarne og nye frivillige instruktører og aktivitetsledere tilbød fire uger spækket med fantastiske og finurlige aktiviteter.

Det fortætter nu i den kommende uge.

- Vi vil skabe aktivitet for øens gæster og skabe omsætning for øens fast beboere, siger Henning Nørbæk, der en af de mange frivillige. Han har i mange år haft sin vante gang på Endelave, hvor han har et sommerhus - og han er også kendt som tidligere kulturchef i Horsens.

En de helt særlige Endelave-aktiviteter er Kaninoen, der er en vandretur på en kanin-rige kattegatø. I efterårsferien kan man gå både den lange Kanino eller Mini-Kaninoen. Og begge dele kan klares på en dagstur med færgen.

På Kaninoen går deltagerne de 21 kilometer hele øen rundt. På Mini-Kaninoen nøjes man med 12 kilometer rundt om det fredede område Øvre på Endelaves nordspids.