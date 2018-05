Lillebæltsbro lukker i 20 uger

Den Gamle Lillebæltsbro trænger til en kærlig hånd, skriver Vejdirektoratet. Den bliver derfor spærret for trafik i 20 uger fra på tirsdag.

Den Gamle Lillebæltsbro er ved at blive for gammel. Den trænger derfor til en grundig, kærlig renoveringshånd, skriver Vejdirektoratet.

Det betyder, at broen bliver spærret for trafik fra på tirsdag og 20 uger frem. Først efter efterårsferien i år kan trafikanter igen krydse Den Gamle Lillebæltsbro, så indtil da skal trafikanter benytte sig af Lillebæltsbroen.

Vi har fundet frem til den periode i 2018, hvor vejrbetingelserne er mest egnet til at renovere Gl. Lillebæltsbroen. Shahriar Honas, specialkonsulent, Vejdirektoratet

- Vi har fundet frem til den periode i 2018, hvor vejrbetingelserne er mest egnet til at renovere Gl. Lillebæltsbroen. Det er en meget omfattende og nødvendig renovering, som vi mest effektivt kan gennemføre, hvis entreprenøren Arkil A/S kan arbejde på broen uhindret af vejtrafikken, siger specielkonsulent i Vejdirektoratet Shahriar Honar i en pressemeddelse.

De samme regler gælder for de langsomkørende køretøjer. Dog vil køretøjerne blive eskorteret over Lillebæltsbroen uden for myldretiden, så det vil sige mellem 20.30 og 05.00.

Renoveringen af Den Gamle Lillebæltsbro vil ikke betyde noget for togdriften på strækningen. Den vil fortsætte som sædvanligt, og det samme gælder gangstien til gående, cyklister og knallert 45, som også vil være åben det meste af tiden.

Enkelte nætter vil fællesstien dog blive lukket, men Vejdirektoratet vil informere i god tid, inden det sker.