Lillebæltsløber om genåbningsløb: - Det er specielt og anderledes

Genåbningen af Lillebæltsbroen blev fejret ved at lukke broen for biler og åbne den for løbere.

Det er kun lidt under en måned siden, at Lillebæltsbroen genåbnede efter otte måneders gennemgribende renovering. Men lørdag var den igen lukket for kørende trafik.

Alligevel var der rigtig meget bevægelse, for lørdag var der genåbningsløb - og hele 6.000 motionister tog turen over broen.

Bro Genåbningsløbet hylder den første bro, som blev bygget mellem Jylland og Fyn for snart 100 år siden. En af løberne, der var mødt op, er Per Knudsen fra Grindsted. Han havde faktisk ikke noget valg.

- Jeg har en god kammerat, som meldte mig til. Så jeg var ligesom tvunget til det, sagde Per Knudsen med et smil på læben.

Han løber to til tre gange om ugen, men næppe på den måde som han gjorde lørdag.

- Det er sådan lidt specielt. Det er lidt anderledes at prøve det her, fortæller Per Knudsen.

Det er især det sociale ved løb som Bro Genåbningsløb, der trækker Per Knudsen til.

- Nu er vi mange, der er samlet. Det er også det, der trækker lidt. Det er altid sjovt, når man er mange. Det giver noget helt andet. Det motiverer, forklarer Per Knudsen.

6.000 motionister deltog i lørdagens løb. Foto: "Jakob Schjødt Pedersen, TV SYD"

Transportminister: Lillebæltsbroen er noget helt særligt

Transportminister Benny Engelbrecht kan da også godt forstå, hvorfor folk er mødt op i dag.

- Man får en særlig oplevelse, når man kommer så tæt på bygningsværkerne. Det er et imponerende stykke ingeniørkunst, som man kunne lave den gang i 1930’erne, og det holder jo endnu og skal holde endnu i mange år fremover, siger Benny Engelbrecht.

Han synes, at Lillebæltsbroen er noget helt særligt.

- Det er jo et ikonisk bygningsværk på mange måder. Det er selvfølgelig også det, der binder Fyn og Jylland sammen for dagligdagspendlerne i lokalområdet, derfor er det vigtigt, at den er blevet genåbnet, forklarer Benny Engelbrecht.

Selv regner han med at kunne klare løbet på en time.

- Jeg skal også kunne snakke med borgerne undervejs, hvis de har lyst til at stille spørgsmål til mig, siger Benny Engelbrecht

Broen var lukket lørdag mellem klokken 9.30 og 14, hvor deltagerne kunne vælge mellem at løbe 6,5 eller 10 kilometer.