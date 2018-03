Lina får pris for at passe på skolekammeraterne

De 19 skolepatruljemedlemmer møder ind hver morgen længe før kammeraterne for at hjælpe dem i trafikken. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Uanset vejr og vind møder Lina morgen efter morgen i skolen længe før de andre kammerater for at få dem sikkert over vejen. Nu får hun og hendes skolepatruljevenner en pris i en fotokonkurrence.