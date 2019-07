Linak-milliardær: Feriecenter er en skør investering

At kaste en kvart milliard kroner i ferieprojektet på Als er ikke en god investering, fortæller Linak-ejer Bent Jensen. Her forklarer han, hvorfor han smider en formue i Nordals Ferieresort.

Ifølge den seneste liste over landets 100 mest velhavende familier er Bent Jensen på en syvendeplads god for knap 17 milliarder kroner. Hans virksomhed Linak opererer i hele verden med stor succes, og normalt bliver der på direktionsgangen garanteret truffet mere fornuftige og velovervejede investeringer end den seneste. Fornuft har nemlig ikke præget den seneste beslutning hos Bent Jensen, der torsdag morgen afslørede, at han smider 250 millioner kroner i Nordals Ferieresort. Det samme gør vennen og forretningspartneren Peter Mads Clausen fra Danfoss, og ved siden af låner de tilsammen 700-750 millioner kroner til projektet til mere end en milliard.

- Vi kan selv beslutte at tage skøre beslutninger. Set ud fra en optimeringsvinkel, er det ikke den bedste beslutning. Vi kunne have investeret de penge bedre i et andet projekt. Men vi kan gøre det, netop fordi vi er to familieejede virksomheder. Det ville aldrig have været muligt, hvis vi var børsnoterede eller kapitalfondsejede, siger Bent Jensen til TV SYD.

Ikke kun lommepenge

Folketinget gjorde det i 2015 muligt for de danske kommuner at søge dispensation for byggeri af ferieboliger i kystnære zoner. Sønderborg Kommune fik i 2016 en af de 10 forhåndsgodkendelser. Men siden har der eksisteret en del usikkerhed omkring finansieringen af projektet - indtil torsdag.

- Det er mange penge, ikke kun lommepenge. Tiden er gået med at sikre os ansættelse af den rigtige direktør og finde den rigtige partner til at drive det. Nu er vi ret sikre på, at det kan løbe rundt, fortæller Bent Jensen, der ikke ser det som en investering.

- Vi kommer ikke til at skovle penge ind. Det er kun, fordi det er her på Nordals, at det er spændende for os. Man kommer ikke til at se os som resortbyggere rundt omkring i verden, siger han.

Gøre noget for Nordals

Det er kun, fordi det er her på Nordals, at det er spændende for Bent Jensen, der ligesom Peter Mads Clausen fra Danfoss er fra lokalområdet.

- Jeg gør det, fordi jeg gerne vil give noget tilbage til området, hvor jeg selv er vokset op og har forstyrret en masse lokale med at arbejde her i mange år, siger han.

Befolkningen i området er over de seneste årtier ikke blevet større. Den udvikling bekymrer Bent Jensen.

- Det er skrækkeligt at se min fødeby Nordborg i forfald. Folk flytter mod Sønderborg, og det vil vi gerne ændre. Blandt andet med de 300 nye arbejdspladser, siger Bent Jensen, som har været involveret i projektet fra begyndelsen for tre år siden.

Bent Jensen og hans familie udtrykker stolthed over, at de har mulighed for at bidrage til Nordals.

- Området har det skidt, men er meget unikt. Her er en fantastisk bakket natur og havudsigt, og jeg har hele tiden sagt, at det skal bruges og bevares, siger han.