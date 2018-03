Line har muskelsvind - i dag vandt hun det første internationale stævne i paradressur i Danmark

Line Munk Madsen er passioneret dressurrytter. I dag vandt hun sin klasse ved et internationalt stævne hos Blue Hors i Randbøldal.

26-årige Line Munk Madsen fra Thy har muskelsvind. Hun fik diagnosen som 18-årig.

I dag søndag vandt hun sammen med hesten Hønnerups Beebop sin kategori i para-dressurridning ved et internationalt stævne i Randbøldal ved Vejle.

- Det er fantastisk, og jeg er så glad, siger en lykkelig Line Munk Madsen.

En meget glad Line Munk Madsen efter dagens sejr. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Hendes sygdom har ikke ikke forhindret hende i at dyrke ridning, en sport hun begyndte med allerede som 6-årig.

I dag rider hun for landsholdet som grad I-rytter, og vandt sit første internationale stævne sidste år i Belgien. Hun rider stævner i det meste af Europa, da der ikke er stævner på hendes niveau her i Danmark.

Stævnet på Blue Hors i Randbøldal er det første i Danmark.

- Det betyder alt. Det er en kæmpe oplevelse, og et fedt sted at være, siger en glad Line Munk Madsen.

Det er Parasport Danmark og dressurcenter og stutteri Blue Hors, der er ejet af Lego-familien, som i samarbejde med Vejle Kommune har arrangeret stævnet i Randbøldal.

- Her på Blue Hors, der ønsker vi at åbne op for hele verden, så da muligheden bød sig for at arrangere et internationalt stævne sammen med Parasport Danmark og Vejle Kommune, så slog vi til, siger Blue Hors direktør Ole Magnus Petersen, og fortsætter:

- Vi gentager gerne sucessen med at arrangere et parasportsstævne. Vi har både set super dygtige ryttere, og mødt meget inspirerende mennesker, så det vil vi gerne gentage.

Omkring 50 af de bedste paradressurryttere fra hele verden har fra torsdag til søndag konkurreret mod hinanden.