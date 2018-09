Line Jepsen fra Varde og Mathias Jørgensen fra Rødekro skal repræsentere Danmark til EM for unge håndværkere.

Der er gang i værkstedet på AMU Vest i Esbjerg i øjeblikket. De to bygningsstruktører Line Jepsen fra Varde og Mathias Jørgensen fra Rødekro er på landsholdet for unge håndværkere og skal den 25.–29. september til EM, kaldet EuroSkills i Budapest.

Jeg går altid efter at være den bedste. Jeg vurderer, at Line og jeg har en god chance for at vinde, men det bliver svært. Mathias Jørgensen, bygningsstruktør, Rødekro

- Jeg glæder mig meget til at skulle med til det. Det bliver spændende, siger bygningsstruktør Line Jepsen.

Til EM kæmper 450 unge håndværkere fra 26 europæiske lande i 42 forskellige fag-/erhvervsuddannelser om EM-titlerne.

Går efter EM-titlen

De to syd- og sønderjyske bygningskonstruktørerer er begge 21 år og vandt sammen DM i Skills tidligere på året. Mathias Jørgensen har som noget ret usædvanligt været med til DM i Skills tre år i træk, og to gange har han vundet Danmarksmesterskabet - i 2016 og i år.

- Jeg går altid efter at være den bedste. Jeg vurderer, at Line og jeg har en god chance for at vinde, men det bliver svært, siger Mathias Jørgensen.

Han har netop aflagt svendeprøve og er i det daglige hos Chr. Johannesen A/S Rødekro. Flere ledende medarbejdere fra lærepladsen i Rødekro rejser med til Budapest for at bakke op.

Line er fra Varde og arbejder i Vejen hos T.C. Beton A/S. Hun vil læse videre til bygningskonstruktør.