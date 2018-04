Linea er med i skolepatruljen: Gør det for at hjælpe de små

Der var masser af godt humør, da de frivillige børn fra skolepatruljen besøgte Legoland som belønning for deres arbejde.

De står ved vejen året rundt i alt slags vejr, de 20.000 skoleelever der er med i en skolepatrulje.

Tilmed gør de det uden at få løn.

De bliver dog belønnet af Rådet for Sikker Trafik og Lærerstandens Brandforsikring, der har inviteret skolepatruljerne i Legoland og Tivoli.

Tirdag var det Legoland, der åbnede portene for 3.000 elever. En af dem var Linea Vestergaard fra 7.b på Løgumkloster Distriktsskole.

- Det er rigtig hyggeligt at have sådan en dag, hvor man kan hygge sig med vennerne, siger hun til TV SYD.

Det er ikke kun udsigten til en dag i Legoland, der gør, at hun er med i skolepatruljen.

- Det er også for at hjælpe de små over vejen, siger Linea Vestergaard.

Jacob Skov Ølgård fra Rådet for Sikker Trafik er projektleder for skolepatruljen. Han er glad for, at man kan give noget tilbage til de frivillige, unge mennesker.

- De gør et kæmpe stykke arbejde. De står derude hver morgen og dirigerer trafikken, så de små elever kan komme sikkert i skole, og forældrene kan være trygge ved at sende deres børn i skole. Det vil vi gerne fejre, siger Jacob Skov Ølgård.

Onsdag forventes 5.000 elever at indtage Tivoli i København.

