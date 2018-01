Litauer forsøgte at komme ind i Danmark: Det fortryder han nok nu

En litauer forsøgte i morges at passere den danske grænse for at komme ind i Danmark.

Kl. 7.50 forsøgte en litauer at krydse den danske grænse. Men den gik ikke. Litaueren blev nemlig stoppet på grænsen. Det viste sig, at vedkommende havde indrejseforbud. Derfor blev han anholdt af politiet. Ganske få timer efter anholdelsen fik litaueren sin dom af retten i Sønderborg. Kl. 10.45 fik litaueren meldingen om, at han kan se frem til 30 dages fængsel og en ny udvisning i seks år. Det oplyser Anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjylland. Læs også Litauer hentet i Tyskland af dansk politi