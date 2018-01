Litauer hentet i Tyskland af dansk politi

En 25-årig mand fra Litauen er blevet varetægtsfængslet frem til den 31. januar. Manden er af Udlændingekontrolafdelingen i Padborg hentet til Danmark fra Tyskland.

Manden er af Udlændingekontrolafdelingen i Padborg hentet til Danmark fra Tyskland, fordi han i december blev taget nær grænsen til Polen i en stjålen dansk bil.

Den 7. december 2017 blev han af tysk politi stoppet i en Mercedes Sprinter på motorvejen ved Frankfurt an der Oder tæt på den polske grænse. Det viste sig, at bilen nogle dage før var stjålet i Roskilde. Bilen var forsynet med falske nummerplader.

Syd- og Sønderjyllands Politi, der på hele dansk politis vegne efterforsker og behandler sager, hvor kriminelle bliver anholdt i udlandet efter at have begået kriminalitet i Danmark, fremstillede i dag manden ved et grundlovsforhør i Sønderborg.

Den 25-årige litauer nægtede sig skyldig i både tyveri og hæleri, men accepterede fængslingen.