Litauisk chauffør fik blodprop inden uheld

Chaufføren, der blev reddet af to betjente efter uheld på motorvej, er en 38-årig litauisk mand.

Læs også Betjente redder bevidstløs chauffør ud af synkende lastbil

Lastbilchaufføren i den synkende lastbil fik en blodprop, lige før han kørte af E 45 ved Kolding og endte i en sø ved motorvejen.

Der er tale om en litauisk mand på 38 år, der kørte i en cypriotisk lastbil for et svensk firma. Først forlød det, at manden var svensk.

Han er blevet opereret for en blodprop i Odense og er stadig i kritisk tilstand. Jørn Bystrup, vagtchef, Sydøstjyllands Politi

- Han er blevet opereret for en blodprop i Odense og er stadig i kritisk tilstand, fortæller Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Politiet er i øjeblikket i færd med at underette pårørende til manden, som de endnu ikke ved, hvor bor. Heller ikke det svenske transportfirma har været til at få kontakt til trods ihærdige forsøg.

Lastbilen, der forulykkede kort før kl 16 mandag, er nu bjerget fra søen, og motorvej blev åbnet helt ved 20.15-tiden.

At omstændighederne omkring ulykken skyldes sygdom, ændrer ikke på, at den efterforskes helt normalt. Politiet tjekker, om køre- og hviletid er overholdt, og om chauføren havde drukket.

- Der er ingen mistanke om overtrædelser på nogle af punkterne, siger Jørn Bystrup.

En bilkinspektør har gennemgået hele lastbilen.