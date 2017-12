Litauisk statsborger får fængselsstraf og udvises i stor indbrudssag

Udover de 30 indbrud blev den 27-årig også dømt for omfattende hæleri og besiddelse af skydevåben under særligt skærpede omstændigheder.

Retten i Sønderborg har idømt en litauisk mand tre år og ni måneders fængsel for at have begået 30 indbrud. Manden udvises også af Danmark for bestandigt.