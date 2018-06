To litaure idømt fængsel og udvisning

To mænd dømt efter omfattende tyveturne i det centrale Jylland

To mænd fra Litauen har fået et års fængsel og udvisning af Danmark i seks år for 11 tyverier i Jylland.

De ni var indbrud i private hjem, og der blev stjålet kameraer, ure, computere, parfume, sprut, sølvtøj, smykker og kontanter for små 200.000 kroner.

De to litauere blev anholdt d. 15. januar i år og har tilstået alle forholdene.

Retten har afgjort, at de to mænd skal blive i fængslet, indtil de har afsonet deres straf og kan udvises.