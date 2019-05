Kampdag! Liv eller død for lokale fodboldhold

Både Vejle Boldklub og AC Horsens har i dag kampe, der handler om overlevelse i Superligaen. Der ventes mange tilskuere til begge kampe.

Det dufter af drama i dagens Superliga, når Vejle Boldklub og AC Horsens har 90 minutters kamp mod nedrykning. Begge hold har et godt udgangspunkt, men der skal ikke meget til at sende elevatoren ned.

Kampdag! Udsolgt stadion, godt vejr og alt på spil. Det kan blive en smuk dag i Nørreskoven.#VejleB #sldk #vbhob — Martin Ravn (@martinravndiede) May 19, 2019

Der står allermest på spil i Vejle, hvor traditionsklubben klokken 16.00 tager imod Hobro IK. Den samlede taber af de to indbyrdes kampe ryger nemlig direkte ned i den næstbedste række, hvor opmærksomheden og pengene er langt mindre end i Superligaen.

Massiv opbakning

Vejle har de bedste kort på hånden efter en sejr på 1-0 i Hobro for en uge siden, hvilket var sæsonens første gevinst på udebane.

Det var den tredje sejr i de seneste syv kampe. Samtidig har Arbejdernes Landsbank givet så mange gratisbilletter væk, at der kan blive fuldt hus, cirka 10.000 tilskuere.

Der skal ikke meget til at ødelægge festen i Nørreskoven. Men det taler også imod Hobro, at holdet sjældent får gode resultater på udebane. Hvis Vejle klarer den i dag, venter der to skæbnekampe mere, denne gang mod nummer to fra 1. division.

Gult håb

I Horsens må der også være nerver på, men udgangspunktet er knap så skræmmende, når de gule tager imod Vendsyssel FF.

Efter 10 kampe uden sejr og stort set uden mål vandt AC Horsens den første kamp i Nordjylland med 1-0.

AC Horsens er desuden i den behagelige situation, at holdet har en livline mere, hvis nordjyderne tager den samlede sejr. Så skal horsensianerne over to playoff-kampe slå nummer tre fra 1. division for at blive i Superligaen.

Ligesom i Vejle har der været mulighed for at få en gratis billet, og hjemmeholdet håber på over 7.000 tilskuere.