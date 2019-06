Livløs 5-årig pige reddet op fra campingpladsens swimmingpool

Førstehjælp kan have reddet femårigs liv på campingplads

Søndag eftermiddag var en femårig pige tæt på at miste livet, da hun lå i en swimmingpool på Nymindegab Familie Camping. Her blev pigen fundet livløs kort før klokken 15, og der blev slået alarm.

Men allerede inden ambulancen nåede frem, havde en 45-årig kvinde på pladsen taget sagen i egne hænder. Kvinden ydede hjerte-lungeredning til den lille pige, og det har formentlig reddet pigens liv.

Stor ros fra politiet

Sydjyllands Politi oplyser, at den 45-årige kvinde nu bliver indstillet til en dusør for sin heltegerning.

- Kvinden havde erfaring med hjerte-lungeredning, og hun handlede hurtigt. Så hun fortjener stor ros, siger politiet vagtchef Søren Strægaard til TV SYD.

KL. 1452 blev der fundet en livløs 5 årig pige i poolen på campingpladsen i Nymindegab. Pigen blev reddet op, og en 45 årig kvinde ydede hjerte-lungeredning på pigen, til ambulancen kom frem. Dette reddede med stor sandsynlighed pigens liv. Kvinden indstilles til dusør. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 30, 2019

Vagtchefen oplyser, at der blev sendt en helikopter til stedet, men at den ikke kom i brug. Derimod blev der brug for ambulancen, som kørte den lille pige til observation på sygehuset i Esbjerg.

Lettelse på campingpladsen

Nymindegab Familie Camping skriver selv om ulykken på deres Facebookside og tilbyder samtaler med gæster, der har overværet hændelsen. Campingpladsens ejer, Helle Møller Mikkelsen, siger til TV SYD, at man tager sig af pigen og hendes familie.

- Alle implicerede har det godt, og vi gør alt for, at alle har det godt efter hændelsen. Jeg talte selv med pigen, inden hun blev kørt på sygehuset, og hun havde det godt. Nu vil vi gerne have, at der falder ro over det hele, siger Helle Møller Mikkelsen.

