Livredderne fik trukket kvinde fri af kraftig strøm

Livredderne på Fredericia Østerstrand var for alvor i aktion i sidste uge, hvor en ældre kvinde kom i problemer i den stærke udadgående strøm.

Efter at have hjulpet tusindvis af badegæster og talt med endnu flere i løbet af sommeren, pakker livredderne på onsdag udstyret for sidste gang og lukker tårnene.

- Vi håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at få en sidste dukkert på strandene med livredderne. Ingen kan være i tvivl om, at det har været en perfekt sommer for dem, der elsker at bade. Det har også været en forrygende sæson for livredderne, der har haft travlt og talt om badesikkerhed med en masse mennesker. Vi håber, at alle snakkene med livredderne har gjort indtryk, så badegæsterne er blevet endnu mere opmærksomme på de forhold på stranden, der kan gøre badeturen farlig, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

I den netop forløbne uge har livredderne gennemført 7.321 indsatser, hvoraf de to var aktioner, hvor det vurderes, at personer var i livsfare. Derudover var der 489 almindelige førstehjælpsaktioner, 718 forebyggende aktioner og 6.112 oplysende aktioner.

Den ene livredddende aktion fandt sted på Østerstrand ved Fredericia, onsdag den 8. august klokken 11.10, hvor

en ældre kvinde kom i problemer i den stærke udadgående strøm og ikke selv kunne svømme i land. Kvinden havde fat i en stolpe yderst under en badebro ca. 10 meter fra stranden. En badegæst opdagede heldigvis kvinden og alarmerede livredderne, der fik kvinden reddet i land.

