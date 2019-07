Livredderne forventer travlhed under hedebølge

Den kommende varme periode vil trække ekstra mange mennesker til stranden i både øst og vest. Rådet fra livredderne er at holde sig mellem deres flag på stranden.

Det kan være farligt at bade uden for livreddernes rød-gule flag på stranden. Så sent som for en uge siden kom en kitesurfer alvorlige vanskeligheder 150 meter ude fra kysten ved Hvide Sande Sydstrand. Kun fordi en livredder tilfældigvis var ude at træne på et rescue board, blev den godt trætte kitesurfer reddet i land.

Et bevis på, at livredderne er vitale på en travl strand. De kommende dages vejrudsigt byder på langt over 30 graders varme, hvilket automatisk betyder flere mennesker på strandene og endnu mere arbejde til livredderne.

Livredderne på Vejers Strand ser frem til nogle travle dage, når temperaturen når over 30 grader. Foto: Sara Skovhave Rasmussen, TV SYD

- Allerede nu har vi mange flere mennesker på stranden end i går. Jeg tror, vi får rigtig travlt. Når det er godt vejr, er der mange mennesker, forudser livredder Julie Terp Jørgensen til TV SYD.

Hold øje med flagene og drik nok

Livreddernes flag i toppen af tårnet advarer, hvis der er forhold, som gør det farligt at bade. På en almindelig dag med gode badeforhold hejser livredderne det rød-gule flag i toppen af livreddertårnet. Bliver det gule flag hejst, er der forhold, man skal være særligt opmærksom på, og er der rødt flag, frarådes al badning. Det sker eksempelvis, hvis vandet er forurenet.

Livredderne er altid klar til at fortælle om eventuelle særlige lokale forhold, man som strandgæst bør være opmærksom på.

- Vi oplever hvert år folk, der kommer i problemer, fordi de ikke har fået nok væske. Så vi vil gerne opfordre alle til at få rigeligt at drikke, for ikke at blive overophedet i varmen, lyder rådet fra Julie Terp Jørgensen, livredder i TrygFonden Kystlivredning.