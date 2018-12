Liz: Vi er gået Gertrud Sand-amok

Metervis af guirlander, en foodprocessor med rødt bånd og et glas med syltede nissenumser. Hos Advokatfirmaet Szocska er konkurrencen om det mest Gertrud Sand-lignende kontor i gang.

Fra loftet hænger røde, grønne og hvide guirlander. Der er snelandskaber i vat og et lysende rensdyr med kane. På kontoret hos Advokatfirmaet Szocska i Kolding spiller julemusikken for fulde drøn, og der dufter af pebernødder og chokoladespecier.

- Det er jul, og det er masser af jul. Når man er glad for jul, kan man ikke få nok, siger Liz Nielsen.

Vi står dagligt og studerer et billede af Gertrud Sands stue, for at se hvad det er, vi skal have med. Liz Nielsen, ejendomsadministrator, Advokatfirmaet Szocska

Til dagligt er hun ejendomsadministrator hos Szocska, men i december er hun også en del af Nåsåerne på kontoret. Det er nemlig en tradition hos advokatfirmaet, at hele staben hver december deler sig op i hold og pynter deres kontorer med julepynt. I år er temaet Gertrud Sands stue.

- Hvert hold har frie hænder til at bestemme, hvordan de vil pynte op, og hvad de vil pynte op med. Al pynten er noget, vi laver i vores fritid, og så sætter vi det op hver morgen, fortæller Liz Nielsen.

På et af kontorerne er der et nisselandskab i vat og et lysende rensdyr med kane. Foto: Line Guldager Hansen, TV SYD

En rigtig jule-nørd

På kontoret er i alt seks hold, og ud over Nåsåerne hedder de Nissebanden, Gammelnok, Kravlenissen og Smuglerhulen. Chefen er selvfølgelig selveste Gertrud Sand.

- Da chefen i 2004 foreslog, at vi skulle gøre noget særligt ud af julen, så var jeg helt med på vognen. Jeg elsker at jule og er en rigtig jule-nørd, siger Diana Finderop Jessen, der er bogholder og juridisk assistent hos Szocska.

Hver dag tilfører de seks hold nyt julepynt til deres Gertrud Sand-stuer, og hver formiddag kåres en daglig vinder, når alle hold stemmer om det bedste nye julepynt. Oven i udnævnes en ugentlig vinder hver fredag.

Sidste fredag var det Diana Finderop Jessens hold, Nissebanden, der løb med sejren for deres mistelten.

- Jeg har været med, siden det begyndte i 2004. Jeg var sådan set ikke i tvivl om, at det nok skulle blive en fast tradition. Det giver noget varme, og noget at være sammen om, fortæller hun.

Der er pyntet med adventskrans, snaps og et glas med syltede nissenumser hos Nåsåerne. Foto: Line Guldager Hansen, TV SYD

Foodprocessor og syltede nissenumser

Onsdagens sejr gik til Liz Nielsen og Nåsåerne. Det er tredje gang, de vinder for deres pynt, der blandt andet består af et stort pyntet juletræ, en foodprocessor med rødt bånd og et glas med syltede nissenumser.

- Vi står dagligt og studerer et billede af Gertrud Sands stue, for at se hvad det er vi skal have med, og hvad mangler vi, og hvad er i Gertrud Sands ånd, fortæller Liz Nielsen.

Hun følger med i The Julekalender hver aften, for Nåsåernes hold håber, at de kan hive sejren hjem på fredag.

- Vi går jo nærmest og tripper. Vi lægger planer for, hvad vi skal lave i morgen, og vi skal også huske at gemme noget til næste uge. Vi bliver som små børn i december.