Lodsejer får millioner efter Facebook bakker ud af handel

Facebook vil alligevel ikke bygge et datacenter i Esbjerg, og flere lodsejere får nu ikke solgt deres jord som forventet.

Knud Braad Thomsen er skuffet efter den aflyste handel med Facebook. Han bliver boende, men slipper ud af aftalen et par millioner kroner rigere.

- Vi kan godt lide at bo her, men så kom Facebook og ville købe jorden. Vi blev enige om en pris og så kan alt købes, siger Knud Braad Thomsen.

Sammen med sin advokat forhandlede Knud Braad Thomsen en pris for jorden og et beløb, som Facebook skulle betale på forkant. I går kom det frem, at Facebook alligevel ikke vil bygge et datacenter i Esbjerg, og at virksomheden derfor trækker sig fra handlen.

- De har fratrådt handlen, og det står der i papirerne, at de kunne indtil 1. april, så det er de i deres gode ret til, siger Knud Braad Thomsen.

- Nu har jeg fået flere millioner for at blive boende et sted, som jeg er glad for. Så jeg er ikke skuffet, siger Knud Braad Thomsen.

I oktober sidste år kom det frem, at det var Facebook, der havde planer om at bygge et datacenter lidt uden for Esbjerg. Netop nu er Facebook i gang med at bygge et datacenter i Odense.

