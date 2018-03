Løbetræning får fællesskabet til at blomstre

I Andst mødes unge og ældre til fælles Royal Run fortræning. Det er godt for helbredet og giver masser af frisk luft. Samtidig har det været med til at løbe byens løbeklub i gang.

Selvom den frostkolde blæst kan være hård ved løberne, møder der altid godt tyve Andst-borgere op, når der er fælles løbetræning på programmet.

Andst Ungdoms- og Idrætsforening er en af de klubber, der arrangerer fortræning til det kongelig løb den 21. maj i Esbjerg og det har vist sig at være en succes

Når nu kronprinsen er med, så vi en god mulighed for at komme godt i gang Kenneth Nielsen, træner, Andst Ungdoms- og Idrætsforening

- Vi bruger Royal Run til at booste en løbeklub i gang. Løb er en god måde at samle hele idrætsforeningen på og når nu kronprinsen er med, så vi en god mulighed for at komme godt i gang, fortæller Kenneth Nielsen til TV SYD.

Den lokale forening tilbyder i forvejen flere forskellige idrætsgrene, men her mødes de på tværs og løber sammen.

- Jo bedre kondi du har, jo nemmere har du det f.eks. med badminton, håndbold og fodbold. Uanset idrætsgren er løb bare en rigtig god måde at komme i form på. Samtidig styrker det sammenholdet i hele klubben, siger Kenneth Nielsen.

Der bliver løbetrænet hver torsdag og søndag i Andst. Foto: Thomas Hoffmann-Møller, TV SYD

Vandt DGIs fiduspræmie i DM i foreningsudvikling

Klubben deltog sidste år i DM i foreningsudvikling og er i den sammenhæng blevet klogere på, hvordan en forening i en mindre by kan fortsætte med at udvikle sig.

- Det er en god måde at møde hinanden på på tværs af de forskellige idrætsgrene og så når vi selvfølgelig lige at få vendt de sidste nyheder, når vi løber sammen, siger Susanne Pedersen, til TV SYD.

Når Royal Run bliver skudt igang den 21. maj, forventer den nye løbeklub i Andst, at omkring 40 borgere i alle aldre er klar til at løbe med. Og denne gang er det ikke kun de sædvanlige, der har taget løbeskoene på.

Det har været med til at aktivere flere borgere i byen Susanne Pedersen, træner, Andst Ungdoms- og Idrætsforening.

- Det har været med til at aktivere flere borgere i byen, så det ikke altid er de samme ildsjæle, der skal trække læsset. Jeg har simpelthen ringet til folk, og så er det lykkedes at få flere med, siger Susanne Pedersen.

Royal Run bliver afholdt for at fejre Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. Der er arrangeret løb i landets fem største byer på samme dag den 21. maj. Se mere på RoyalRun.dk

Kronprinsen fylder 50 år den 26. maj 2018.