Løgetborgere: Grotesk at vi skal på ny ghettoliste

Beboerne i Løget er ikke glade for at komme på en ny ghettoliste.

TVSYD har været på besøg i Løget i Vejle i dag, og vi har naturligvis ikke talt med alle beboerne, men de beboere vi talte med var ikke glade for at komme på en ny ghettoliste.

- Det er grotesk, at vi igen skal deles ind i grupper, siger Lone Ganiyo, hjemmegående i Løget.

Løget har for et par år siden været på den gamle ghettoliste, men er kommet ud. Den nye ghettoliste er ikke en egentlig

liste over belastede boligområder, men en liste over områder, hvor det skal være sværere at få familiesammenføring.

- Vi risikerer, at folk bliver tvunget til flytte, hvis de vil have familiesammenføring, siger Lone Ganiyo

Else Andreasen er ikke så kategorisk, men alligevel.

- Jeg er lidt ked at vi kommer på sådan en liste, siger hun. Folk tænker jo, uhh bor du sådan et sted.

