Løhde vil lave bred lockout

Konflikten mellem staten og lønmodtagerne optrappes. Innovationsminister Sophie Løhde holder pressemøde kl. 11.00 og varsler lockout på hele statens område.

Statens chefforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), gør klar til lockout 'på hele statens område'.

Det fremgår af en intern mail sendt til embedsmænd i Økonomi- og indenrigsministeriet, som Politiken er kommet i besiddelse af.

Dermed vil regeringen sende sine egne embedsmænd hjem uden løn, hvis ikke man når en overenskomstaftale med lønmodtagerne inden primo april.

Beslutningen er truffet efter 'et ekstraordinært møde i samarbejdsudvalget', hvor man blev enige om at 'forberede en bred lockout', står der i den interne mail.

Det betyder, at en lang række ministerier og styrelser forventes at blive ramt.

- Vi kan risikere at få besked om, at vi ikke skal udføre vores arbejde, og at lønudbetalingen stoppes. Arbejdsgiver har ligesom arbejdstager en måneds varsel, konkluderes det i mailen, skriver Politiken.

En lockout af statens ansatte forventes at starte 7. april.

Det er endnu uvist, hvor mange ministerier og styrelser som bliver berørt, men innovationsminister Sophie Løhde (V) har indkaldt til pressemøde kl. 11.00.

