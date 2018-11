Løkke: Muligheden for at kombinere studie og arbejde skal styrkes

200 studerende fra IBA Erhvervsakademi Kolding fik torsdag mulighed for at give statsministeren gode råd. Og Lars Løkke Rasmussen tog godt mod forslagene.

Det er ikke nogen hemmelighed, at regeringen gerne vil have flere unge til at satse på at blive iværksættere. Derfor var Lars Løkke Rasmussen, sammen med bl.a. uddannelsesminister Tommy Ahlers og iværksætter Birgit Aaby, i dag på besøg i Kolding.

Under overskriften "Hvor skal Danmark hen" fik de unge studerende mulighed for at fortælle, hvad der optager dem, og give deres bud på, hvad der skal til, for at de satser på at blive iværksættere med egen virksomhed.

- Ønsket om fleksibilitet er et ønske, der går igen og igen, altså muligheden for at kunne kombinere en teoretisk uddannelse med et arbejde. Det tager jeg med hjem, og det er noget, som regeringen arbejder med, siger Lars Løkke Rasmussen til TV SYD.

Birgit Aaby og Tommy Ahlers (i midten) har begge deltaget i iværksætterprogrammet "Løvens Hule". Foto: Ole Møller, TV SYD