Lørdag kan borgerne i Grindsted få klar besked om forureningen

Region Syddanmark og Billund Kommune har lørdag inviteret alle borgere til informationsmøde om forureningen i Grindsted.

Læs også Grindsted Å: Massiv vinylklorid-forurening allerede i 2010

Informationsmødet finder sted ved tre af de forurenede steder i Grindsted - og man kan frit møde op et eller flere steder i tidsrummet fra klokken 9.30 til 11.30:

1. Banegravsdepotet – nord for fabriksgrunden. Adgang via kondistien.

2. Grindsted Å – ved det gamle rensningsanlæg (Svinget/Ådalen).

3. Engsøen – ved P-pladsen på den sydøstlige side af søen med indkørsel fra Morsbølvej.

Senere vil der der være mulighed for at stille spørgsmål til eksperter og politikere fra regionen og kommunen på rådhuset i Grindsted fra kl. 11.45.

Ved hver af de tre lokaliteter vil fagfolk fra Region Syddanmark og Billund Kommune stå klar med både skriftlig og mundtlig information og svare på spørgsmål.

- De nye oplysninger, der er kommet frem, giver ikke anledning til, at folk skal agere anderledes eller være bekymrede. Formålet med informationsturen er at give borgerne i Grindsted og andre interesserede en status på forureningssituationen og oplyse, hvordan man med simple forholdsregler kan undgå at komme i kontakt med forureningen, siger borgmester Ib Kristensen (V) fra Billund Kommune.

Udover en aktuel status på den nyeste viden om forureningen, vil fagfolkene også kunne fortælle om baggrunden for hele forureningsforløbet fra 1924 og frem til i dag.

- Vi kan se på især sociale medier, at rigtig mange borgere søger oplysning og handling. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi stiller vores viden og ekspertise til rådighed både fysisk og på vores hjemmesider, siger Jørn Lehmann Petersen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

De fleste byrådsmedlemmer i Billund Kommune deltager i arrangementet, hvortil også regionsformand Stephanie Lose, (V), og SFs Villy Søvndal har meldt deres ankomst sammen med de to lokale folketingsmedlemmer Troels Ravn, (S), og Anni Mathiessen, (V).

Læs også Grindsted Å: Massiv vinylklorid-forurening allerede i 2010