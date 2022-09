75-årige Kristine stopper på jobbet og skal på besøg hos dronningen: - Måske byder jeg hende en smøg

Kristines datter, Birgitte Egsgaard, var også mødt frem for at være ved sin mors side på denne særlige dag.

- Min mor har elsket det her arbejde, og jeg kender heller ikke til andet, end hun har været her. Men både min bror og jeg kan mærke, at det kræver lidt mere af hende end før i tiden, så vi har faktisk presset lidt på beslutningen, fortæller hun.

Vinsælger gennem 43 år

Kristine Egsgaard har alle årene haft ansvaret for brugsens vinafdeling.



- Jeg har elsket at være her. Og selvom det nok ikke er de dyreste vine, der til daglig ryger over disken her, så sælger vi meget. Og jeg har lært meget om de ælde dråber gennem årene, fortæller hun og røber samtidig, at en italiensk amarone nok hører til blandt hendes ynglingsvine.

Og så er afdelingen også et af de steder, der har været under rivende udvikling i alle årnene.

- Altså, da jeg startede med vinene, så havde vi virkelig få slags til salg. En af de første var den, du måske, husker? - En italiensk chianti, hvor flasken er pakket ind i basts. Og så en anden villig vin. I dag sælger vi virkelig meget vin og mange forskellige slags og fra forskellige lande. Særligt oversøiske vine er populære i hvert fald her hos os, fortæller Kristine Egsgaard.