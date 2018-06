Lørdagens vejr bliver lige som fredagens. Det er sommer i Danmark.

At beskrive udsigten for lørdagens vejr den 2. juni her i Syd- og Sønderjylland kan få en til at tænke på det, de siger om ensidigt gentaget arbejde. Det skal man passe på med. Det sløver og slider.

Så helt kort: Det bliver lige som i går. Bragende varmt, op til 30 grader og knastørt. Det er sommer i Danmark. Go lørdag.

Nu er det sommer i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix