Lørdagens overblik: Sådan bliver dagen

I dag løber Vestjyllands største festival for elektronisk musik af stablen, når 'Lydknust 2019' slår dørene op på Huset i Esbjerg. 'Lydknust' er et årligt arrangement tilrettelagt af studerende på den elektroniske musiklinje ”EMOL” på konservatoriet. Der er gratis entre og i løbet af dagen vil det være muligt at opleve elektronisk musik fra hele landet.

Det er også i dag, at en ny udstilling åbner på Esbjerg Museum. Navnet på udstillingen er "Flag og følelser". Udstillingen er skabt i anledning af 800-året for Dannebrogs fald fra himlen i 1219. Ifølge sagnet dalede Dannebrog ned over de kæmpende ved Lyndanise i det nuværende Tallinn i Estland og ledte danskerne til sejr over esterne. Udstillingen tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan Dannebrog og følelserne omkring flaget hænger sammen. Udstillingen planlagt til at stå i to år.

Skulle du fredag aften have undret dig over folk med kraftige projektører, der lyste i grønne områder omkring Tørningvej i Vojens, så var det Naturstyrelsen, der var ude for at tælle harer. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. I Danmark har harebestanden været faldende siden 1900-tallet. Derfor laver Naturstyrelsen optællinger. Målet er, at haren skal være almindelig udbredt i hele landet.

Ingen meldinger om større trafikale problemer på veje eller med offentlig transport her til morgen.

Lørdag bliver først skyet, men i løbet af morgen- og formiddagstimerne klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 7 og 11 grader og vinden bliver let til frisk fra vest.

