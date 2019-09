Lørdagsskolen er tilbage

Alle, der er gamle nok, kan huske, da vi gik i skole om lørdagen. Det gjorde de igen i dag på Smidstrup-Skærup Skole, men det er nu kun for denne ene gangs skyld.

Det var da heller ikke en normal skoledag med matematik og dansk. I stedet kunne eleverne tumle rundt på en ambulance, en politibil, traktorer eller fodboldbanen.

- Vi gør det af to grunde, fortæller skoleleder Dorte Petterson.

- For det første vil vi gerne se nogle andre mennesker end dem, vi ser til hverdag. Vi har inviteret forældre og alle foreningerne i området til at komme i dag. For det andet vil vi gerne fejre skolens 60-årsfødselsdag, og vi har inviteret pensionerede lærere og Lokalhistorisk Museum til at komme og fortælle om, hvordan det var at gå i skole i gamle dage.

Det er lidt hårdt at stå op lørdag klokken 7. Thea Nielsen, 8. klasse, Smidstrup-Skærup Skole.

Og selvom de var skeptiske i begyndelsen, har eleverne taget godt imod lørdagsskolen.

- Det var lidt hårdt at skulle op klokken 7 en lørdag morgen, fortæller Thea Nielsen fra 8.klasse. Men der er en masse forskellige aktiviteter, vi kan lave, og det er ret hyggeligt, ikke som at gå i skole.

- Vi får det ud af det, at vi møder en masse mennesker, som vi ellers ikke møder, fortæller Cecilie Jensen, også fra 8.klasse. Det vil vi gerne prøve igen, især når vi får en hel dag fri til gengæld.

Dagen sluttede kl. 12 med lagkage, det er jo en rund fødselsdag.

Eleverne får fri den 3. januar 2020 til gengæld for at stå tidligt op på en lørdag.