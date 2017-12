Løsarbejdere afblæser konflikt på havnen

Konflikten på Esbjerg Havn er slut. Løsarbejderne fra Losseklubben af 1944 har indgået en aftale med Blue Water og losser et skib i dag.

Konflikten opstod, da DFDS besluttede at lukke sin Esbjergterminal og i stedet benytte Blue Waters terminal. Med lukningen mistede 67 fastansatte arbejdere deres arbejde. Lukningen betyder mere arbejde til løsarbejderne fra Losseklubben af 1944.

Men løsarbejderne var vrede over, at de på forhånd ikke var blevet inddraget og informeret om den nye opgave, og de var utilfredse med, at der ikke var indgået en lokalaftale mellem Blue Water og Losseklubben.

Det er der imidlertid nu, skriver Jyske Vestkysten.

Dermed kunne skibet Ark Dania vende tilbage til Esbjerg for at blive losset. Det foregår lørdag formiddag.

Skibet har ligget i venteposition ud for Fanø i et døgn og var begyndt at sejle sydpå, men vendte om, da det nåede Helgoland.