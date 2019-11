Lokal cykelklub nomineret som årets bedste

Fredag aften afgøres det, om Kolding Bicycle Club bliver årets cykelklub i Danmark, og det sker ved Danisk Bike Award i Ballerup Superarena.

Derudover er Kasper Asgreen, der har trådt sine barnecykelsko i klubben og stadig træner der, nomineret til titlen som Årets Rytter.

- Jeg tror, det er fordi, vi har gjort et stort arbejde for at få kvinder og børn og unge til at cykle, siger cykelklubbens formand, Johnny Poulsen.

Kolding Bicycle Club har 275 medlemmer. 80 er dem over 60 år, 35 er kvinder og kun 10 - indtil videre - børn og unge.

Det kniber med de unge

80 medlemmer over 60 år er jo godt. 35 kvinder er faktisk også ret godt. Klubben har lavet forskellige aktiviteter for at lokke damerne på cyklen. For eksempel er der en introduktionsdag om foråret kun for kvinder. De kan så låne en cykel og prøve at køre en tur. De kan også leje en cykel i lidt længere tid, inden de går ud og bruger mange penge på en racercykel. Og det har været en succes.

LIdt tungere ligger det med de helt unge. Kolding Bicycle Club har meldt sig som pilotklub for DGI i et forsøg på at eksperimentere med tiltag, der kan skaffe flere unge ind i cykelsporten.

- Vi prøver for eksempel at lave nogle løb, så alle har en chance for at være med. Det kan være et løb på bare en kilometer. Der er jo ikke nogen, der vil cykle, hvis de bliver blæst af banen med det samme, siger cykelformanden.

De unge vil have e-cycling

Og så er der selvfølgelig noget e-sport ind over. Ikke Counter Strike, men rigtig cykling, hvor man får sved på panden.

- Man tager sin egen cykel, sætter den op på et stativ, sætter en computer til, og så kan man cykle mod andre ryttere i princippet i hele verden. Man kan for eksempel aftale med en eller flere, at i aften cykler vi om kap op ad Alpe d'Huez klokken 23, fortæller Johnny Poulsen, formand for Kolding Bicycle Club.

Klubben har investeret i 4 e-sportscykler og bruger alle sine sponsorindtægter på ungdomsarbejdet.

- Hvis vi vinder, skal vi godt nok være fulde, siger den spændte cykelformand.

- Så må vi cykle lidt længere på søndag.

Det er DGI, der har indstillet Kolding Bicycle Club til hæder som årets klub - og du kan se en video med indstillingen her.