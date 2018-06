Lokal festival kæmper: Mangler at få solgt 1.000 billetter

Kløften Festival løber af stablen fra torsdag til lørdag i denne uge, men festivalen har det hårdt og mangler at sælge billetter.

Danmark elsker musikfestivaler. Det er i hvert fald blandt de steder i Europa, hvor der er flest festivaler i forhold til indbyggere.

Jelling Festival, Tønder Festival, Esbjerg Rock, Rock under Broen, Varde Open Air og Grøn Koncert er nogle af de steder, hvor musikken spiller i Syd- og Sønderjylland, og så er der Kløften Festival. Her er alt dog ikke lut og lagkage. Festivalen skal sælge 8.000 billetter for at det hele kan køre rundt.

- Vi har solgt knapt 7.000 billetter, så der er stadig billetter at få, vi kan garantere en fantastisk fest, gode bands, glade gæster og så lover de godt vejr, siger Anette Kastbjerg, formand for Kløften Festival.

Hun tror at store navne er noget af det, der skal til for at sælge billetter, og mener selv, at man har et godt program, men hun indrømmer også, at man ikke har hverken økonomi eller fysiske rammer til at tiltrække de store udenlandske musiknavne.

Fynsk festival triuer

For nogle år siden fik Kløften Festival en fynsk festivalkonkurrent, Tinderbox, der ligger i sammen weekend som Kløften Festival. Det kan være noget forklaringen på, at det er blevet sværere at sælge billetter

- Om det er Tinderbox, der har gjort, det ved vi ikke, men det er en ulig konkurrent. De får jo en pæn støtte af Odense Kommune. Siden de er kommet til, har vi oplevet, at vi ikke kan sælge alle vores billetter, siger Anette Kastbjerg, formand for Kløften Festival.

Der skal selvfølgelig noget støtte til, hvis festivalen skal klare det fremover.

- Vi håber på at få den opbakning vi skal have. Vi har en støtteforening, men på et tidspunkt må vi jo gå ind at kigge på, om der skal være en festival i Haderslev, det mener vi, at der skal, og det ved jeg, at kommunen også synes. Vi må se, hvad der sker, siger Anette Kastbjerg.

Hun håber, at det gode vejr giver folk en god oplevelse, så de får lyst til at komme igen og tage venner med, så man kan sælge flere billetter.