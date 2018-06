Lokal håndbolddommer og hendes makker er årets bedste

Den lokale håndbolddommer Karina Christiansen er sammen med sin makker Line Hesseldal blevet kåret til årets dommerpar.

Det har været et godt år for de to håndbolddommere Karina Christiansen og Line Hesseldal. Blandt mange nationale og internationale kampe har de blandt andet dømt kvindernes Champions League-finale, og i december styrede de slagets gang i VM-finalen. Herhjemme har de fløjtet finalen i Santander Cup, den danske pokalturnering.

Ved aftenens Håndbold Award er de blevet kåret til Året Dommerpar. Det er anden gang på tre år, at de løber med den titel.

- Vi har mange dommerkollegaer, der har haft en god sæson, så vi havde ikke set det komme, at vi igen blev kåret til Årets Dommerpar. Vi er både glade og taknemmelige for hæderen, og det er en stor anerkendelse for det arbejde, vi udfører både på og uden for banen. Kåringen er prikken over i’et i en god sæson, hvor vi har haft mange spændende opgaver hjemme og i udlandet, siger Karina Christiansen til Håndbold.dk efter overrækkelsen.

Karina Christiansen snørede som ung håndboldskoene i Vamdrup, inden hun valgte at blive dommer. I dag bor hun i Vejen, hvor hun underviser integrationselever på Østerbyskolen.

