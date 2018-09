Lokal idrætsforening vinder DM

Lørdag vandt Genner Idrætsforening DM i foreningsudvikling.

Lederne og medlemmerne i Genner Idrætsforening nord for Aabenraa er danmarksmestre i foreningsudvikling. Lørdag vandt de titlen foran idrætsforeninger fra hele landet. I et år har de dystet om at vinde DM i foreningsudvikling.

- Foreningen har arbejdet aktivt med at få flere frivillige og synliggøre de mange forskellige opgaver, der er brug for hænder og hoveder til, siger formand for DM i foreningsudvikling, Hanne Lene Haugaard.

F.eks. ved forårets gymnastikopvisning havde Genner IF frivillige til at gå rundt blandt publikum og hverve nye. Der kom 25 nye navne på listen heraf 12 nye og to instruktører.

DM-juryen har vurderet, at Genner IF har blik for nye aktiviteter, som appellerer til nye grupper i området.

DM i foreningsudvikling hører under DGI, Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger:

Det er en dyst mellem innovative idrætsforeninger

Løber over et år fra september til september

DGI’s 14 landsdelsforeninger har udpeget DM-foreningerne

Foreningerne bliver vurderet på deres resultater målt i forhold til deres ambitioner og på deres evne til at involvere mange medlemmer og frivillige i forløbet

En jury vurderer foreningernes udviklingsresultater. Juryen består i år af Charlotte Bach Thomassen, næstformand for DGI, Karsten Østerlund, forsker på Syddansk Universitet, Jacob Søndergaard, livsstilscoach, Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, og Søren Nielsen, formand for Gødvad GIF – og tidligere vinder af DM i Foreningsudvikling