Lokal racerkører med i opløbet om formel 1-sæde

18-årige racerkører fa Hedensted testes i øjeblikket hos Renault i Ungarn.

For Christian Lundgaard er drømmen om at deltage i verdens dyreste og meste præstigefyldte motorsports-serie tæt på at gå i opfyldelse.

Den 18-årige deltager lige nu i Renault-teamets Sports Academy, hvor otte talenter bliver testet bag rettet af formel 1-biler på racerbanen Hungaroring, 20 kilometer fra Budapest.

For sportschefen for Dansk Automobil Sports Union er testen et tegn, på at Christian Lundgaard kan komme til at sidde bag rettet i 2021.

- Renault ruller ikke en test ud til flere millioner kroner, hvis ikke det er, fordi de har en bagtanke med det. Det er et kæmpe skridt mod Formel 1. Det kan næsten kun blive større, hvis han kommer med i en officiel test næste år, når der køres "rookie test", hvor holdene skal komme med nye kørere, siger Bo Baltzer Nielsen til Ritzau.

Selvom Christian Lundgaard netop har fået sit kørekort, så er racerløb ikke nyt for ham eller hans familie. Som 14-årig blev han europamester i gokart Han er er søn af tidligere europamester og mangedobbelt danmarksmester i rally, Henrik Lundgaard.